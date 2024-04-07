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Макдэвид стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, набравшим 130+ очков

Макдэвид стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, набравшим 130+ очков
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости гости ведут со счётом 3:2, в матче идёт третий период.

Звёздный форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид записал в свой актив по ходу матча две результативные передачи, таким образом на его счету теперь 130 очков в нынешней регулярке. Канадец сделал 99 ассистов и стал автором 31 шайбы. Коннор — третий хоккеист текущего сезона, набравший 130+ очков.

Помимо него подобная планка покорилась российскому нападающему Никите Кучерову из «Тампы» и канадцу Натану Маккиннону из «Колорадо». Все трое нападающих продолжают плотную борьбу за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата.

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