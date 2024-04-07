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«Это расстраивает». Флёри высказался о возможном непопадании «Миннесоты» в плей-офф НХЛ

«Это расстраивает». Флёри высказался о возможном непопадании «Миннесоты» в плей-офф НХЛ
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Голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри высказался о вероятном непопадании в плей-офф НХЛ в текущем сезоне. «Уайлд» отстают от зоны плей-офф на 11 очков за шесть матчей до конца регулярного чемпионата.

«Это расстраивает. Думаю, мы стали неплохо бороться за попадание в плей-офф после перерыва на Матч звёзд. Мы показываем неплохие результаты с тех пор, но в турнирной таблице мы особо не продвинулись. Все остальные наши соперники также выигрывают. Просто неприятно находиться в таком положении», — цитирует Флёри пресс-служба клуба

Напомним, у канадца действует последний сезон двухлетнего контракта с кэпхитом $ 3,5 млн. В текущем регулярном чемпионате на счету Флёри 38 матчей за «Уайлд», в которых он отражал в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,87 и двух шат-аутах.

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