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Миннесота Уайлд – Виннипег Джетс 2:4, как сыграли, победил Виннипег Джетс, результат матча НХЛ 7 апреля

Дубль Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег», у Наместникова – «1+2»
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Сегодня, 7 апреля, «Миннесота Уайлд» на своей площадке уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершилась со счётом 2:4 (2:2, 0:1, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2024, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Наместников (Иафалло) – 02:33     1:1 Капризов (Цуккарелло) – 08:46     1:2 Коннор (Монахан, Демело) – 11:44     2:2 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 15:42 (pp)     2:3 Иафалло (Диллон, Наместников) – 33:39     2:4 Бэррон (Сэмберг, Наместников) – 49:46    

В составе «Миннесоты» двумя заброшенными шайбами отметился российский форвард Кирилл Капризов. Результативные передачи на счету Матса Цуккарелло и Брока Фэйбера. За гостей отличились российский нападающий Владислав Наместников (1+2), Кайл Коннор, Алекс Иафалло (1+1) и Морган Бэррон. Голевыми передачами в составе «Джетс» отметились Шон Монахан, Дилан Демело, Бренден Диллон и Дилан Сэмберг.

Российский нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов завершил встречу с показателем полезности «-2».

Кирилл Капризов Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 76 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции с 80 очками. «Виннипег» расположился на четвёртой строчке той же конференции, набрав 100 очков в 77 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Чикаго Блэкхоукс», а «Виннипег» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз».

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