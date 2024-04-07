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Дубль Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег», у Наместникова – «1+2»

Сегодня, 7 апреля, «Миннесота Уайлд» на своей площадке уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершилась со счётом 2:4 (2:2, 0:1, 0:1).

В составе «Миннесоты» двумя заброшенными шайбами отметился российский форвард Кирилл Капризов. Результативные передачи на счету Матса Цуккарелло и Брока Фэйбера. За гостей отличились российский нападающий Владислав Наместников (1+2), Кайл Коннор, Алекс Иафалло (1+1) и Морган Бэррон. Голевыми передачами в составе «Джетс» отметились Шон Монахан, Дилан Демело, Бренден Диллон и Дилан Сэмберг.

Российский нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов завершил встречу с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 76 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции с 80 очками. «Виннипег» расположился на четвёртой строчке той же конференции, набрав 100 очков в 77 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде с «Чикаго Блэкхоукс», а «Виннипег» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз».