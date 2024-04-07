Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Лады» Остап Сафин перейдёт в СКА. 25-летний форвард в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ.

В прошедшем регулярном сезоне Сафин провёл 67 матчей, в которых набрал 36 очков — забросил 13 шайб и отдал 23 результативных передачи с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету форварда пять матчей без набранных очков с показателем полезности «-2».

В юном возрасте Сафин выступал в Чехии в системе пражской «Спарты», а затем отправился в Северную Америку, где играл за различные молодёжные команды из Канады, а также провёл несколько сезонов АХЛ. В сезоне-2022/2023 он вернулся в Чехию, где провёл в «Спарте» 41 матч и набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+4».