Итоги первого этапа Sirius Sochi Cup-2024

На международном детском турнире Sirius Sochi Cup-2024 (игроки 2015 года рождения) завершились матчи первого этапа. По его итогам команды разделились на две группы.

Не потерпев ни одного поражения, первый этап выиграла команда «Сочи-1». Также в группу, которая разыграет на втором этапе места с первого по пятое, пробились «Салават Юлаев-1» (Уфа), «Трактор-Белые Медведи» (Челябинск), «Альфа» (Санкт-Петербург) и «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский). В группу, которые определит места с шестого по десятое, вошли «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Неман» (Гродно), «Салават Юлаев-2» (Уфа), «Сочи-2» и «Кристалл» (Балаково). На втором этапе команды внутри своих групп проведут по четыре игры каждый с каждым. Очки, набранные на первом этапе, не учитываются.

Также накануне на турнире прошёл своей Матч звёзд. Лучшие игроки каждой команды объединились в сборные Запада и Востока и сыграли во флорбол. Победу одержал Запад со счётом 11:4.