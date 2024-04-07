«СКА-1946» обыграл «Белых Медведей» и находится в шаге от выхода в финал МХЛ
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В Челябинске на «Арене-Трактор» прошёл четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Харламова между местными «Белыми Медведями» и «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
3 : 4
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Лазутин (Демидов) – 07:24 (5x5) 1:1 Горбунов (Колодий) – 08:40 (5x5) 1:2 Осипов (Лазутин) – 23:06 (5x5) 1:3 Выдренков (Лазутин, Демидов) – 23:51 (5x5) 1:4 Лутфуллин (Недопёкин, Коромыслов) – 29:00 (5x4) 2:4 Телегин (Щучинов, Рыков) – 35:36 (5x4) 3:4 Яппаров – 59:26 (6x5)
Двумя результативными передачами отметился нападающий «СКА-1946» Иван Демидов. Нападающий петербургского клуба Даниил Лазутин стал автором гола и двух результативных передач. За «Белых Медведей» голами отметились Степан Горбунов, Никита Телегин и Ярослав Яппаров. Отметим, что в середине второго периода гости вели со счётом 4:1, однако хозяева смогли сократить отставание в счёте до минимума, но на большее челябинцев не хватило.
Таким образом, «СКА-1946» повёл в серии со счётом 3-1 и находится в одной победе от выхода в финал МХЛ.
Комментарии
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