«СКА-1946» обыграл «Белых Медведей» и находится в шаге от выхода в финал МХЛ

В Челябинске на «Арене-Трактор» прошёл четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Харламова между местными «Белыми Медведями» и «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3.

Двумя результативными передачами отметился нападающий «СКА-1946» Иван Демидов. Нападающий петербургского клуба Даниил Лазутин стал автором гола и двух результативных передач. За «Белых Медведей» голами отметились Степан Горбунов, Никита Телегин и Ярослав Яппаров. Отметим, что в середине второго периода гости вели со счётом 4:1, однако хозяева смогли сократить отставание в счёте до минимума, но на большее челябинцев не хватило.

Таким образом, «СКА-1946» повёл в серии со счётом 3-1 и находится в одной победе от выхода в финал МХЛ.