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«Важнейшая часть команды». Легионер «Металлурга» — о вернувшемся в состав Карпове

«Важнейшая часть команды». Легионер «Металлурга» — о вернувшемся в состав Карпове
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Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон после победы (3:2 ОТ) над «Автомобилистом» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина высказался о возвращении в состав своего одноклубника Максима Карпова.

«Возвращение Карпова придало энергии четвёртому звену? Карп вошёл в эту игру на кураже, он провёл прекрасный матч, у него были отличные моменты и он классно сыграл в самой концовке. Он важнейшая часть нашей игры, выходит на лёд во всех ситуациях, он улучшает нас. Повторюсь: он очень, очень важен для «Металлурга», — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, Карпов пропустил первые две встречи серии с «Автомобилистом». Вернувшись в состав в третьей игре, нападающий сумел помочь своей команде одержать победу, отдав голевой пас Джонсону в овертайме. Теперь «Металлург» ведёт в серии — 2-1. Следующий матч состоится 9 апреля в Екатеринбурге.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Юров, Маклюков) – 10:45 (5x5)     1:1 Хрипунов (Обидин, Бывальцев) – 11:56 (5x5)     1:2 Силантьев (Канцеров) – 42:24 (5x5)     2:2 Романцев (Трямкин, Да Коста) – 59:12 (6x5)     2:3 Джонсон (Карпов, Акользин) – 62:36 (5x5)    
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