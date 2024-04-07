«Важнейшая часть команды». Легионер «Металлурга» — о вернувшемся в состав Карпове

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон после победы (3:2 ОТ) над «Автомобилистом» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина высказался о возвращении в состав своего одноклубника Максима Карпова.
«Возвращение Карпова придало энергии четвёртому звену? Карп вошёл в эту игру на кураже, он провёл прекрасный матч, у него были отличные моменты и он классно сыграл в самой концовке. Он важнейшая часть нашей игры, выходит на лёд во всех ситуациях, он улучшает нас. Повторюсь: он очень, очень важен для «Металлурга», — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
Напомним, Карпов пропустил первые две встречи серии с «Автомобилистом». Вернувшись в состав в третьей игре, нападающий сумел помочь своей команде одержать победу, отдав голевой пас Джонсону в овертайме. Теперь «Металлург» ведёт в серии — 2-1. Следующий матч состоится 9 апреля в Екатеринбурге.
- 7 апреля 2024
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