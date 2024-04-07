Автор победного гола «Металлурга» прокомментировал игру с «Автомобилистом»

Нападающий «Металлурга» Люк Джонсон высказался о победе (3:2 ОТ) над «Автомобилистом» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
«Большую часть матча мы провели очень хорошо, думаю, мы контролировали игру. Тяжело пропускать в концовке таким образом, однако мы придерживались плана и в овертайме вырвали победу.
Команда стала играть строже в обороне, чем в регулярке? Думаю, наступило такое время сезона, когда все стараются так играть. Все команды действуют строже в обороне, плотнее играют друг с другом. Для атаки остаётся не так много пространства, мы фокусируемся на этом», — сказал Джонсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
После сегодняшней победы «Металлург» ведёт в серии 2-1. Следующий матч состоится 9 апреля в Екатеринбурге.
- 7 апреля 2024
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