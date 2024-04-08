Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно обыграть «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Капризов и ещё по одной шайбе забросили Марко Росси и Фредерик Годро. Также на счету Капризова результативная передача. Российский нападающий Марат Хуснутдинов также записал на своё счёт результативную передачу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Чикаго» потерпел второе поражение за последние три матча. «Миннесота», в свою очередь, одержала первую победу после двух поражений подряд.