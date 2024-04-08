Панарин вышел на 10-е место по результативным передачам в истории «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал три результативные передачи в матче с «Монреаль» Канадиенс» (5:2).

Таким образом, Панарин отметился 310-й результативной передачей за «Рейнджерс» и вышел на 10-е место по этому показателю в истории франшизы, обойдя Дона Малони (307) и сравнявшись с Виком Хэдфилдом, на счету которого также 310 результативных передач за карьеру в «Рейнджерс».

Следующей целью Панарина является Стив Викерс, на счету которого 340 результативных передач.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 78 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 46 голов и 69 результативных передач.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс».