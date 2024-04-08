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Панарин вышел на 10-е место по результативным передачам в истории «Рейнджерс»

Панарин вышел на 10-е место по результативным передачам в истории «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал три результативные передачи в матче с «Монреаль» Канадиенс» (5:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30     1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp)     2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp)     3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09     3:2 Ньюхук (Мэтисон) – 52:13     4:2 Зибанеджад (Веси) – 56:56     5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 58:45    

Таким образом, Панарин отметился 310-й результативной передачей за «Рейнджерс» и вышел на 10-е место по этому показателю в истории франшизы, обойдя Дона Малони (307) и сравнявшись с Виком Хэдфилдом, на счету которого также 310 результативных передач за карьеру в «Рейнджерс».

Следующей целью Панарина является Стив Викерс, на счету которого 340 результативных передач.

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 78 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 46 голов и 69 результативных передач.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс».

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