Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Мика Зибанеджад (дубль), Крис Крайдер, Алекси Лафреньер и российский нападающий Артемий Панарин, также записавший на свой счёт три результативные передачи. За «Монреаль» голами отметились Коул Кофилд и Алекс Ньюхук.
«Монреаль» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 70 очков в 77 матчах. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 110 очков в 78 встречах.
В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс».
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