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Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Савар, Мэтисон) – 19:30     1:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 32:31 (pp)     2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 43:59 (pp)     3:1 Панарин (Лафреньер, Шнайдер) – 46:09     3:2 Ньюхук (Мэтисон) – 52:13     4:2 Зибанеджад (Веси) – 56:56     5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 58:45    

В составе победителей отличились Мика Зибанеджад (дубль), Крис Крайдер, Алекси Лафреньер и российский нападающий Артемий Панарин, также записавший на свой счёт три результативные передачи. За «Монреаль» голами отметились Коул Кофилд и Алекс Ньюхук.

«Монреаль» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 70 очков в 77 матчах. «Рейнджерс» занимают первое место на Востоке, набрав 110 очков в 78 встречах.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс».

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