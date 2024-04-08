Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть на выезде «Анахайм»

В Анахайме (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Сент-Луис Блюз» (5:6 Б).

Шайбами в составе победителей отметились Захари Болдюк, Мэттью Кессел, Роберт Томас, Павел Бучневич и Брэйден Шенн. В буллитной серии решающий точный бросок нанёс Джордан Кайру.

У хозяев по дублю на счету Фрэнка Ватрано и Лео Карлссона. Ещё одну шайбу забросил Никита Нестеренко.

«Сент-Луис» набрал 87 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, сохраняя теоретические шансы на уайлд-кард от Западной конференции.

«Анахайм» имеет 55 очков и уже не претендует на попадание в плей-офф.

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