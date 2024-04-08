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Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть на выезде «Анахайм»

Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть на выезде «Анахайм»
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В Анахайме (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Сент-Луис Блюз» (5:6 Б).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 6
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Болдюк (Томас, Парэйко) – 00:11     1:1 Нестеренко (Линдстрём, Лундестрём) – 02:37     1:2 Кессел (Томас, Шенн) – 12:36     2:2 Ватрано (Киллорн, Зеграс) – 23:41     2:3 Томас (Крюг, Кайру) – 33:36 (pp)     2:4 Бучневич (Кайру, Перунович) – 35:50     3:4 Карлссон – 41:02     3:5 Шенн (Кайру, Томас) – 42:40 (pp)     4:5 Ватрано (Зеграс, Строум) – 48:04     5:5 Карлссон (Киллорн, Фаулер) – 56:09     5:6 Кайру – 65:00    

Шайбами в составе победителей отметились Захари Болдюк, Мэттью Кессел, Роберт Томас, Павел Бучневич и Брэйден Шенн. В буллитной серии решающий точный бросок нанёс Джордан Кайру.

У хозяев по дублю на счету Фрэнка Ватрано и Лео Карлссона. Ещё одну шайбу забросил Никита Нестеренко.

«Сент-Луис» набрал 87 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, сохраняя теоретические шансы на уайлд-кард от Западной конференции.

«Анахайм» имеет 55 очков и уже не претендует на попадание в плей-офф.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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