«Рейнджерс» повторили свой рекорд по количеству волевых побед в одном сезоне НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Для «Рейнджерс» эта победа стала 27- й волевой в текущем сезоне регулярного чемпионата. Они повторили свой рекорд по количеству волевых побед в одном сезоне НХЛ. Столько же побед клуб завоевал в сезоне-2021/2022.
Лидером по количеству волевых побед в одной регулярке является «Флорида Пантерз», которая в сезоне-2021/2022 одержала 29 таких побед. Таким образом, для повторения данного рекорда «Рейнджерсу» необходимо выиграть ещё две встречи.
В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс».
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