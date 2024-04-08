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«Рейнджерс» повторили свой рекорд по количеству волевых побед в одном сезоне НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Для «Рейнджерс» эта победа стала 27- й волевой в текущем сезоне регулярного чемпионата. Они повторили свой рекорд по количеству волевых побед в одном сезоне НХЛ. Столько же побед клуб завоевал в сезоне-2021/2022.

Лидером по количеству волевых побед в одной регулярке является «Флорида Пантерз», которая в сезоне-2021/2022 одержала 29 таких побед. Таким образом, для повторения данного рекорда «Рейнджерсу» необходимо выиграть ещё две встречи.

В следующем матче «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», а «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс».