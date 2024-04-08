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Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трёх очков в гонке бомбардиров сезона НХЛ

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (4:7).

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече две результативные передачи.

Таким образом, на счету 28-летнего канадца по итогам этой игры стало 133 (48+85) очка в текущей регулярке. Напомним, лидирует в гонке бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, у которого 136 (43+93) результативных баллов. Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 130 (31+99) очков.

Отметим, что «Тампа» свой ближайший матч проведёт 10 апреля дома с «Коламбус Блю Джекетс».

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.