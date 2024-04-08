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Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трёх очков в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трёх очков в гонке бомбардиров сезона НХЛ
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (4:7).

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон записал на свой счёт в этой встрече две результативные передачи.

Таким образом, на счету 28-летнего канадца по итогам этой игры стало 133 (48+85) очка в текущей регулярке. Напомним, лидирует в гонке бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, у которого 136 (43+93) результативных баллов. Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 130 (31+99) очков.

Отметим, что «Тампа» свой ближайший матч проведёт 10 апреля дома с «Коламбус Блю Джекетс».

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 завершается 19 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2024, понедельник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 7
Даллас Старз
Даллас
1:0 Уокер (Дьюхейм, Колтон) – 01:59     1:1 Дюшейн (Танев) – 17:11     1:2 Бенн (Линделль, Джонстон) – 19:17     2:2 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 24:38 (pp)     2:3 Хинц (Павелски, Харли) – 31:25 (pp)     2:4 Сегин (Дюшейн, Харли) – 32:45 (pp)     2:5 Марчмент (Харли, Джонстон) – 37:10 (pp)     3:5 Дьюхейм (Маккиннон, Миттельштадт) – 39:15     4:5 Друен (Тэйвз) – 50:15     4:6 Джонстон (Стэнковен, Бенн) – 55:12     4:7 Сегин (Бенн) – 59:51    
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