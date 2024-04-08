«Он придаст мне уверенности». Свечников — о своём голе в матче с «Коламбусом»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о своём голе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0), который прошёл этой ночью. Это очко стало для россиянина первым после пяти безрезультативных игр кряду.

«Определённо важный гол. Он придаст мне уверенности. Сегодня был хороший матч. Мне просто нужно продолжать работать и улучшать свою игру к плей-офф», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

В текущей регулярке на счету 24-летнего Свечникова 47 (18+29) очков в 56 матчах.

«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона со 105 очками и гарантировала себе место в плей-офф.

Регулярный чемпионат завершается 19 апреля.