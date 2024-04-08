Звягин: «Авангард» многое для меня сделал. Есть чёткое понимание, как построить команду

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин поблагодарил омский клуб за доверие. После вылета из Кубка Гагарина «Авангард» подписал специалиста сроком на два года.

«Прежде всего горжусь тем, что мне доверили возможность представлять такой клуб, такую организацию. «Авангард» многое для меня сделал, и я чувствую ответственность, заходя на эту должность. Хоть это назначение случилось после проигрыша, но такая позитивная атмосфера была после седьмой игры, после конца сезона, что меня это даже немного удивило.

По поводу схожести ситуаций с Дмитрием Рябыкиным, когда бывший помощник принимает предложение стать главным тренером… У меня всё-таки своя, индивидуальная позиция, своё видение. И я параллелей здесь не провожу. Знаю, что в моём случае ситуация во многом нестандартная, но у меня есть достаточно чёткое понимание о том, как построить команду», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.