«Нельзя быть костылём для игроков». Новый главный тренер «Авангарда» — о своей философии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о своей философии работы и заявил, что уделяет особое внимание деталям.

«Мне ближе ежедневная работа над деталями, так я работал с вратарями. С другой стороны, у меня такая позиция, что нельзя быть костылём. В игроках нужно развивать самостоятельность, навыки самоанализа, адаптации в критические моменты. Чтобы, когда трудно в игре или по ходу сезона, они бы не только рассчитывали на помощь тренера, но и сами искали пути к исправлению. По крайней мере, на это было очень многое направлено с моей стороны во время работы с вратарями. А так, по отношению к деталям, мне, конечно, ближе Хартли. При этом в атаке обязано быть творчество, а вот в обороне все должны чётко знать свои роли, выполнять работу. Игра в защите – это не всегда интересно, иногда больно, но именно там происходит становление команды. В обороне нет эгоизма.

Но чтобы хоккеист умел найти выход из любой ситуации, ему ведь нужно дать некую базу, набор инструментов, и в этом заключается работа тренера? Да, конечно. На мой взгляд, мало сказать игроку, условно: «Выигрывай борьбу у борта!» Если ты это требуешь, то должен показать путь как это сделать лучше. Если ты проиграл, то это не означает только лишь то, что в следующий раз нужно лучше стараться. Нужно уметь смотреть на ситуацию с разных углов. В начале моей игровой карьеры не было тренеров вратарей, и весь мой анализ можно было свести к лозунгу «Быстрее, выше, сильнее». Например, пропустил гол, значит в следующий раз нужно среагировать ещё быстрее. Не успел переместиться, в следующий раз толкнуться ещё сильнее. Но ведь у тебя всё равно есть определённый лимит физических возможностей! Большой резерв лежит в анализе, в умении смотреть на ситуацию с разных ракурсов. Спросить себя, можно ли было перед броском занять другую позицию, можно ли было прочитать момент и начать разворачиваться в сторону толчка чуть раньше. Вы правы, часть работы тренера действительно заключается в том, чтобы дать каждому хоккеисту как можно больше инструментов. Как ими пользоваться, зависит от самого игрока, — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.