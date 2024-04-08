Звягин: у меня немало друзей среди главных тренеров КХЛ. Вот Кудашов переживал за меня

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что многие коллеги в КХЛ поздравили его с назначением и заявил, что Алексей Кудашов всегда готов помочь ему советом.

«Меня многие поздравили с назначением, спасибо им большое. Вот Алексей Кудашов, как только меня назначили исполняющим обязанности главного тренера, очень хотел помочь любым советом и любым действием, переживал за меня. У меня есть немало друзей, которые работают главными тренерами в командах КХЛ. Уверен, что в сезон отпусков они будут открыты к каким-то обсуждениям, обмену опытом.

С Хартли, конечно, тоже продолжите коммуникацию? Боб такой человек, что он звонит всем, со всеми поддерживает отношения. Про нас всегда говорит, что мы друзья до конца жизни. Согласен с ним и уверен, что мы будем на связи, — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.