«Амур» продлил контракт с защитником Иваном Мищенко, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год.

28-летний Мищенко провёл в прошедшем регулярном чемпионате 64 матча, в которых набрал 19 очков — забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач при положительном показателе полезности «+5». В плей-офф игрок обороны сыграл шесть матчей и отметился результативной передачей при отрицательном показателе полезности «-4».

Прошедший чемпионат стал для уроженца Омска первым в Хабаровске и лучшим в карьере. Мищенко за сезон провёл 112 силовых приёмов и заблокировал 111 бросков.

Всего в КХЛ на счету Мищенко 371 матч с учётом плей-офф и 83 (23+60) набранных очка при отрицательном показателе полезности «-50».