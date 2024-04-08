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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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«Закончат сегодня, «Локомотив» выйдет в финал. Крикунов – о шансах «Трактора» в серии

«Закончат сегодня, «Локомотив» выйдет в финал. Крикунов – о шансах «Трактора» в серии
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что «Локомотив» завершит серию с «Трактором» сухой победой. Сегодня, 8 апреля, в Челябинске состоится четвёртый матч серии. Текущий счёт 3-0 в пользу ярославцев.

«Думаю, что закончат сегодня, Ярославль смотрится помощнее. Сегодня «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина. «Трактор» неплохо смотрелся, выбили «Салават Юлаев» и московское «Динамо», но сейчас соперник сильнее. Игорь Никитин третий год работает главным в «Локомотиве», так и должно быть, на третий год построена хорошая команда», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Локомотив» последовательно обыграл ЦСКА и «Авангард» на пути к полуфиналу Кубка Гагарина.

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