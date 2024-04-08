Полиция Чехии заявила об отсутствии угроз для проведения ЧМ-2024 по хоккею

Полиция Чехии проинформировала об отсутствии рисков в сфере безопасности, связанных с предстоящим проведением в стране чемпионата мира (ЧМ) по хоккею.

«Мы считаем, что в связи с ситуацией на Украине, событиями в секторе Газа и миграционными волнами обеспечить безопасность стало гораздо проблематичнее. Однако, не было обнаружено никаких рисков, которые представляли бы конкретную угрозу для проведения этого чемпионата», — приводит слова главы полиции Чехии Мартина Вондрашека информационное агентство ČTK.

Напомним, чемпионат мира по хоккею-2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте