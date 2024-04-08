Президент КХЛ Морозов отреагировал на выход «Локомотива» в финал Кубка Гагарина

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов отреагировал на выход ярославского «Локомотива» в финал Кубка Гагарина – 2024. В своей полуфинальной серии «Локомотив» со счётом 4-0 разгромил челябинский «Трактор».

«Поздравляю «Локомотив» с первым за 15 лет выходом в финал Кубка Гагарина и завоеванием первого Кубка победителей Западной конференции. Ярославцы многое пережили за это время, но руководство и тренерский штаб планомерно работали над развитием клубной системы и точечным усилением команды. Вдвойне отрадно, что «Локомотив» смог добиться этого результата с огромным числом своих воспитанников, которые в 2009 году только пошли в школу и только начали заниматься хоккеем. Ярославль, до встречи в финале!» — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.