«Локомотив» раздавил «Трактор». Ярославль — спустя 15 лет в финале Кубка Гагарина

В 2009 году на пути команды встал «Ак Барс», но теперь у железнодорожников отличные шансы.

«Локомотив» выглядит в серии с «Трактором» очень здорово. В нынешнем плей-офф у ярославцев был отрезок, когда они едва не оступились, доведя дело до седьмого матча с «Авангардом». Однако всё остальное время команда Игоря Никитина выглядела очень прилично. Видны система, дисциплина, характер, тренерская рука. По сути, в Ярославле сейчас собран чемпионский коллектив, но нужно довести начатое до конца.

«Думаю, что закончат сегодня, Ярославль смотрится помощнее. Сегодня «Локомотив» выйдет в финал Кубка Гагарина. «Трактор» неплохо смотрелся, выбили «Салават Юлаев» и московское «Динамо», но сейчас соперник сильнее. Игорь Никитин третий год работает главным в «Локомотиве», так и должно быть, на третий год построена хорошая команда», – сказал ещё до старта игры мэтр отечественного тренерского цеха Владимир Крикунов.

«Трактор», кстати, несмотря на счёт в серии 0-3, выглядел прилично и не рассыпался после травмы основного вратаря Зака Фукале. Как бы не ругали Анвара Гатиятулина, но базу челябинцам закладывал именно он, а Алексей Заварухин отпустил вожжи и стал «своим парнем» в раздевалке. Но и это нужно уметь, ведь коллектив и его дух – самое важное, что может быть в плей-офф. Без сплочённости в таких играх делать нечего.

На четвёртый матч серии «Трактор» снова оказался без Зака Фукале в воротах. У «Локомотива» вместо Никулина — Чехович.

В середине первого периода железнодорожники быстро перешли из обороны в атаку. Чехович вошёл в зону и сделал пас в центр, Гернат продвинулся вперёд и с кистей уложил шайбу точно в цель.

В целом же ярославцы агрессивно начали, создали несколько убойных моментов. Концовка периода прошла с преимуществом челябинцев, но хозяевам не удалось пробить Исаева, который привычно выглядел надёжно.

Во второй двадцатиминутке гости продолжили гнуть свою линию. На этот раз Елесин сделал пас за ворота, Берёзкин выдержал паузу и нашёл на пятаке свободного Каюмова, который без помех отправил шайбу в сетку. Интересно, чем занимались на пятаке защитники уральского клуба? Так играть недопустимо.

Бросалось в глаза и то, что «Локомотив» будто играет с запасом, а сил у ярославцев оставалось много, просто не было особого смысла их расходовать. В том время как в глазах уральцев виднелись отчаяние и безнадёга.

Конечно, очень не хватало Фукале, которого камеры постоянно выхватывали сидящим на трибуне.

Всё вышесказанное подтвердил третий гол «Локомотива». Ярославцы выиграли вбрасывание. Сергеев набросил от синей линии, Андронов подкараулил отскок на пятаке и с близкого расстояния засадил шайбу под перекладину. Это, кстати, первая шайба для капитана железнодорожников в нынешнем плей-офф.

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Вскоре случился и четвёртый гол, но шайбу Иванова не засчитали после длительного просмотра из-за помехи вратарю. Но думается, что счёт 3:0 выигрывавших матч ярославцев всё равно устраивал.

В третьей двадцатиминутке за семь минут до сирены Заварухин решил поменять вратаря на шестого полевого хоккеиста, но соперник стоял, словно стена. Гости спокойно довели дело до победы, а Исаев отыграл «на ноль».

Игорь Никитин стал третьим тренером, вышедшим в четыре финала Кубка Гагарина. Баланс побед и поражений – 1-2. Четыре раза в финалах играл Олег Знарок (3-1); пять раз – Зинэтула Билялетдинов (3-2).

«Локомотив» во второй раз в истории (впервые с 2009 года) вышел в финал Кубка Гагарина, сделав это абсолютно заслуженно. Посмотрим, кто станет соперником ярославцев: «Металлург» или «Автомобилист». Команда Игоря Никитина в любом случае будет фаворитом.