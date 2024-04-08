«Югра» крупно обыграла АКМ и сократила отставание в серии полуфинала Кубка Петрова

В Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местная «Югра» принимала тульский АКМ. Со счётом 6:1 победу одержала команда хозяев льда.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ильдар Шиксатдаров, Илья Авраменко, Артём Мисников, Кирилл Максимов и Игорь Швырёв, оформивший дубль. Нападающий Авраменко набрал три очка.

У АКМ автором единственного гола стал Никита Мокин.

После сегодняшней победы счёт в серии стал 3-1 в пользу тульской команды. Следующий матч соперников состоится в Туле 11 апреля.

Напомним, в другой паре третьего раунда плей-офф ВХЛ играют «Нефтяник» и «Рубин». Сейчас счёт в серии равный — 2-2.