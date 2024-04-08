«Югра» крупно обыграла АКМ и сократила отставание в серии полуфинала Кубка Петрова
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В Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местная «Югра» принимала тульский АКМ. Со счётом 6:1 победу одержала команда хозяев льда.
ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
6 : 1
АКМ
Тульская область
1:0 Шиксатдаров (Асташевский) – 00:22 (5x5) 1:1 Мокин (Виноградов, Теряев) – 04:00 (5x5) 2:1 Швырёв (Авраменко, Угольников) – 10:23 (5x4) 3:1 Швырёв (Авраменко) – 23:18 (5x4) 4:1 Авраменко – 28:21 (5x4) 5:1 Мисников (Дрягилев, Авраменко) – 52:33 (4x3) 6:1 Максимов (Картаев, Стариков) – 59:00 (5x5)
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ильдар Шиксатдаров, Илья Авраменко, Артём Мисников, Кирилл Максимов и Игорь Швырёв, оформивший дубль. Нападающий Авраменко набрал три очка.
У АКМ автором единственного гола стал Никита Мокин.
После сегодняшней победы счёт в серии стал 3-1 в пользу тульской команды. Следующий матч соперников состоится в Туле 11 апреля.
Напомним, в другой паре третьего раунда плей-офф ВХЛ играют «Нефтяник» и «Рубин». Сейчас счёт в серии равный — 2-2.
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