Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Югра» крупно обыграла АКМ и сократила отставание в серии полуфинала Кубка Петрова

«Югра» крупно обыграла АКМ и сократила отставание в серии полуфинала Кубка Петрова
Комментарии

В Ханты-Мансийске на «Арене-Югра» завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местная «Югра» принимала тульский АКМ. Со счётом 6:1 победу одержала команда хозяев льда.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
6 : 1
АКМ
Тульская область
1:0 Шиксатдаров (Асташевский) – 00:22 (5x5)     1:1 Мокин (Виноградов, Теряев) – 04:00 (5x5)     2:1 Швырёв (Авраменко, Угольников) – 10:23 (5x4)     3:1 Швырёв (Авраменко) – 23:18 (5x4)     4:1 Авраменко – 28:21 (5x4)     5:1 Мисников (Дрягилев, Авраменко) – 52:33 (4x3)     6:1 Максимов (Картаев, Стариков) – 59:00 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ильдар Шиксатдаров, Илья Авраменко, Артём Мисников, Кирилл Максимов и Игорь Швырёв, оформивший дубль. Нападающий Авраменко набрал три очка.

У АКМ автором единственного гола стал Никита Мокин.

После сегодняшней победы счёт в серии стал 3-1 в пользу тульской команды. Следующий матч соперников состоится в Туле 11 апреля.

Напомним, в другой паре третьего раунда плей-офф ВХЛ играют «Нефтяник» и «Рубин». Сейчас счёт в серии равный — 2-2.

Материалы по теме
«Нефтяник» одержал победу над «Рубином» в матче полуфинала Кубка Петрова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android