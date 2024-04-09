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Разные эмоции Мэттьюса и Карлссона после исторического гола американского форварда

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Одну из шайб за «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс. Форвард воспользовался большинством после удаления защитника гостей Эрика Карлссона. Игроки показали разные эмоции после исторической шайбы Мэттьюса, который повторил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ.

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Напомним, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Питтсбург» проведёт матч с «Детройт Ред Уингз». Матчи пройдут 10 и 12 апреля соответственно.