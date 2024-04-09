Сидни Кросби осталось набрать два очка, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:3).

Таким образом, Кросби заработал 1588-й (590+998) результативный балл в карьере, и теперь ему осталось набрать два очка для того, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в истории лиги.

Сейчас на 10-м месте идёт Фил Эспозито (1590 очков в 1282 играх), на девятом – Джо Сакик (1641 в 1378). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857 в 1487).

В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 40 голов и 46 результативных передач.

В следующем матче «Торонто» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Питтсбург» проведёт матч с «Детройт Ред Уингз». Матчи пройдут 10 и 12 апреля соответственно.