Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина XXI века

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс.

Гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 65-м в нынешнем сезоне. По этому показателю Мэттьюс повторил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежит российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Таким образом, Мэттьюсу осталось забить один гол в регулярном чемпионате, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века.