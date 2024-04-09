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Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина XXI века

Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина XXI века
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин) – 18:06     1:1 Нис (Броди, Райлли) – 25:36     2:1 Мэттьюс (Таварес) – 41:22 (pp)    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Торонто» забросил американский нападающий Остон Мэттьюс.

Гол в этом матче стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 65-м в нынешнем сезоне. По этому показателю Мэттьюс повторил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежит российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Таким образом, Мэттьюсу осталось забить один гол в регулярном чемпионате, чтобы лишить Овечкина рекорда XXI века.

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