«Поэтому они там, где они есть». Журналист назвал основные проблемы «Питтсбурга» в сезоне
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Журналист The Athletic Роб Росси после сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз», завершившегося со счётом 3:2 (ОТ) в пользу первых, назвал основные проблемы, которые не дают «пингвинам» уверенно идти в зоне плей-офф в нынешней регулярке.
«Они плохи при игре в большинстве. Они плохо играют «три на три» в овертайме.
Поэтому они там, где они есть в турнирной таблице после поражения в овертайме в Торонто. Эта игра стала квинтэссенцией этой правды», — написал Росси в социальных сетях.
«Питтсбург» имеет 84 очка и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф.
Напомним, регулярный чемпионат-2023/2024 завершается 19 апреля.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин) – 18:06 1:1 Нис (Броди, Райлли) – 25:36 2:1 Мэттьюс (Таварес) – 41:22 (pp) 2:2 О'Коннор (Жозеф, Кросби) – 53:38 3:2 Маккейб (Мэттьюс, Марнер) – 61:30
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