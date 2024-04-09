Джей Ти Миллер — второй американец со 100 очками в нынешнем сезоне НХЛ

В Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3).

Нападающий хозяев Джей Ти Миллер отметился в этой встрече тремя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 31-летнего форварда стало 100 (35+65) очков в нынешнем сезоне. Этот результат помог Миллеру стать вторым американцем в текущей регулярке после Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», которому удалось преодолеть 100-очковый рубеж. Также нынешний сезон стал третьим подряд, в котором это удаётся более чем одному представителю США.

«Ванкувер» набрал 104 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, обеспечив себе место в плей-офф.