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Джей Ти Миллер — второй американец со 100 очками в нынешнем сезоне НХЛ

Джей Ти Миллер — второй американец со 100 очками в нынешнем сезоне НХЛ
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В Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3).

Нападающий хозяев Джей Ти Миллер отметился в этой встрече тремя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 31-летнего форварда стало 100 (35+65) очков в нынешнем сезоне. Этот результат помог Миллеру стать вторым американцем в текущей регулярке после Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», которому удалось преодолеть 100-очковый рубеж. Также нынешний сезон стал третьим подряд, в котором это удаётся более чем одному представителю США.

«Ванкувер» набрал 104 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, обеспечив себе место в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Ханифин, Томпсон) – 01:51 (pp)     0:2 Айкел (Маршессо) – 08:06     1:2 Гарланд (Хьюз, Миллер) – 11:50 (pp)     2:2 Хьюз (Бёзер, Миллер) – 14:26 (pp)     2:3 Ханифин (Айкел, Гертл) – 29:33 (pp)     3:3 Бёзер (Петтерссон, Майерс) – 33:10     4:3 Гарланд (Миллер, Джошуа) – 38:31    
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