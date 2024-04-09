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«Ванкувер» впервые в истории обыграл «Вегас» в регулярке на своём льду в основное время

«Ванкувер» впервые в истории обыграл «Вегас» в регулярке на своём льду в основное время
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В Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3).

Таким образом, эта победа стала первой для «Ванкувера» над «рыцарями», добытой в основное время на своём льду в регулярном чемпионате с того момента, как «Голден Найтс» пополнили состав участников лиги в 2017 году. До этого «косаткам» удавалось это только в овертаймах и в плей-офф.

«Ванкувер» набрал 104 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, обеспечив себе место в плей-офф.

«Вегас» остался с 92 очками и находится в зоне уайлд-кард. Команда Брюса Кэссиди является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

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НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Ханифин, Томпсон) – 01:51 (pp)     0:2 Айкел (Маршессо) – 08:06     1:2 Гарланд (Хьюз, Миллер) – 11:50 (pp)     2:2 Хьюз (Бёзер, Миллер) – 14:26 (pp)     2:3 Ханифин (Айкел, Гертл) – 29:33 (pp)     3:3 Бёзер (Петтерссон, Майерс) – 33:10     4:3 Гарланд (Миллер, Джошуа) – 38:31    
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