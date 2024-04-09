«Ванкувер» впервые в истории обыграл «Вегас» в регулярке на своём льду в основное время

В Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3).

Таким образом, эта победа стала первой для «Ванкувера» над «рыцарями», добытой в основное время на своём льду в регулярном чемпионате с того момента, как «Голден Найтс» пополнили состав участников лиги в 2017 году. До этого «косаткам» удавалось это только в овертаймах и в плей-офф.

«Ванкувер» набрал 104 очка и лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, обеспечив себе место в плей-офф.

«Вегас» остался с 92 очками и находится в зоне уайлд-кард. Команда Брюса Кэссиди является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

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