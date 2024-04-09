Все результаты игрового дня НХЛ 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3).
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 78 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 107 очков за 78 матчей.
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