Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 9 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 9 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Малкин) – 18:06     1:1 Нис (Броди, Райлли) – 25:36     2:1 Мэттьюс (Таварес) – 41:22 (pp)     2:2 О'Коннор (Жозеф, Кросби) – 53:38     3:2 Маккейб (Мэттьюс, Марнер) – 61:30    

В Ванкувере (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (4:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Ханифин, Томпсон) – 01:51 (pp)     0:2 Айкел (Маршессо) – 08:06     1:2 Гарланд (Хьюз, Миллер) – 11:50 (pp)     2:2 Хьюз (Бёзер, Миллер) – 14:26 (pp)     2:3 Ханифин (Айкел, Гертл) – 29:33 (pp)     3:3 Бёзер (Петтерссон, Майерс) – 33:10     4:3 Гарланд (Миллер, Джошуа) – 38:31    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 110 очками после 78 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 107 очков за 78 матчей.

Материалы по теме
Мэттьюс настиг Овечкина! Забросил очередную шайбу и повторил снайперский рекорд XXI века
Видео
Мэттьюс настиг Овечкина! Забросил очередную шайбу и повторил снайперский рекорд XXI века
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android