Главный тренер «Тампы» Купер ответил на вопрос, сыграет ли Сергачёв в плей-офф

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что российский защитник «молний» Михаил Сергачёв точно пропустит первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли — 2024.

«Очевидно, это придаёт уверенности и морального духа как ему, так и команде. Это маленькие, первые шаги. Ему предстоит пройти долгий путь к восстановлению, но здорово, что он на льду. Он добивается прогресса, но не думайте, что он сможет сыграть в первом раунде плей-офф. Но кто знает? Мы выиграем раунд или два, никогда не говори никогда», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, после восстановления от прошлого повреждения Сергачёв вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» 20 декабря и сразу же получил новую травму. Защитнику потребовалась операция по стабилизации переломов большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги.

Розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся 20 апреля и закончится не позднее 24 июня.