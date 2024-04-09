Защитник «Трактора» назвал отличительную черту «Локомотива» в текущем плей-офф

Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал о поражении от «Локомотива» в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 и назвал отличительную черту ярославского клуба в нынешнем плей-офф.

«Очень обученная команда. Отличительная её черта в том, что они хорошо удерживают шайбу в зоне атаки, выигрывают борьбу. Часто накладывали смены, много уставали ребята – нас возят, возят…

Возможно, не хватило эмоций. Соперник очень хорошо строит оборону, ты бежишь и пытаешься, пытаешься её взламывать – постоянно не получается, не получается. На десятый раз уже сложно найти эмоции. Но всё равно пытались, были проблески. Кто-то заводился, мы подхватывали, но до конца не хватило. Нужна была одна победа, чтобы насладиться её вкусом и почувствовать запах крови. Тогда бы эмоции перешли на следующий матч», — цитирует Карпухина «РБ Спорт».

Напомним, команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Ярославцы стали финалистами Кубка Гагарина впервые за 15 лет и второй раз в истории лиги.

Таким образом, в финале КХЛ не будет противостояния двух восточных команд. Такое могло случиться впервые в истории лиги, так как перекрёстный плей-офф был введён только в нынешнем сезоне.

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