«Салават Юлаев» подпишет контракт с Ремпалом на 90 млн рублей за сезон

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» подпишет контракт с 28-летним канадским нападающим системы «Вегас Голден Найтс» Шелдоном Ремпалом на 90 млн рублей за сезон. Кроме того, в контракте предусмотрена бонусная часть.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в НХЛ девять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-2». В АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» Ремпал провёл 59 матчей, в которых записал на свой счёт 43 (26+17) очка.

За свою карьеру в НХЛ Шелдон играл за такие клубы, как «Лос-Анджелес Кингз», «Каролина Харрикейнз», «Ванкувер Кэнакс». Всего нападающий в Национальной хоккейной лиге провёл 21 матч, где набрал 3 (2+1) очка.

Напомним, «Салават Юлаев» второй год подряд завершил свой кубковый путь в первом раунде плей-офф КХЛ, проиграв 1-4 в серии челябинскому «Трактору».