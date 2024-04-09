Назаров — о плей-офф КХЛ: судейские ошибки случаются и влияют на исход матча, но не серии

Известный тренер Андрей Назаров оценил работу судей в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Плей-офф, на мой взгляд, получается необычным и по-своему интересным. Впервые мы видим перекрёстную систему, она уже приносит свои плоды, это здорово. Наконец-то появилось какое-то разнообразие. Что ещё бросается в глаза? То, что в Кубке Гагарина всё зависит не от судей, а от игры вратарей. Конечно, судейские ошибки случаются и влияют на исход матча, но не серии. Все мы люди, и все ошибаемся, от этого никуда не деться. Когда у тебя слабые вратарские позиции, то сразу пиши пропало.

Конечно, немного расстроили московские команды, на большой хоккей в Москве уже не походишь. Зато в столице открывается сезон шашлыков, так что будет чем заняться в свободное время. Главное, вести себя аккуратно с огнём, потому что матушка природа в последнее время просит нас пройти через много испытаний», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.