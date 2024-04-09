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Крикунов рассказал о решающем факторе успешной карьеры Александра Овечкина

Крикунов рассказал о решающем факторе успешной карьеры Александра Овечкина
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал о решающем факторе успешной карьеры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Знаете, скажу как есть – Сашка настоящий трудяга. Он хотел чего-то добиться. Даже больше, чем просто играть в хоккей. Он уже был одарён физически и постоянно развивался по всем компонентам. В его случае решающим фактором стал симбиоз двух качеств: таланта от рождения и трудолюбия», — сказал Крикунов в интервью LiveResult.

В текущем сезоне НХЛ на счету Александра 62 очка — 29 заброшенных шайб и 33 результативные передачи в 77 матчах.

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин добрался до отметки в 1000 голов на взрослом уровне, не считая матчей плей-офф.

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