Крикунов рассказал о решающем факторе успешной карьеры Александра Овечкина

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал о решающем факторе успешной карьеры капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Знаете, скажу как есть – Сашка настоящий трудяга. Он хотел чего-то добиться. Даже больше, чем просто играть в хоккей. Он уже был одарён физически и постоянно развивался по всем компонентам. В его случае решающим фактором стал симбиоз двух качеств: таланта от рождения и трудолюбия», — сказал Крикунов в интервью LiveResult.

В текущем сезоне НХЛ на счету Александра 62 очка — 29 заброшенных шайб и 33 результативные передачи в 77 матчах.

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин добрался до отметки в 1000 голов на взрослом уровне, не считая матчей плей-офф.