Александр Овечкин забил 1000 голов на взрослом уровне, не считая матчей плей-офф

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в в матче с «Каролиной» (2:4) оформил дубль и добрался до отметки в 1000 голов на взрослом уровне, не считая матчей плей-офф.

Всего в НХЛ россиянин в регулярных чемпионатах забросил 851 шайбу. В Континентальной хоккейной лиге Овечкин забил 19 голов. В матчах Российских хоккейных первенств на взрослом уровне Александр отметился 54 заброшенными шайбами. В матчах за взрослую сборную России на чемпионатах мира, Олимпиаде и Еврохоккейтуре Овечкин в общей сложности забил 76 голов. Итого в матчах на взрослом уровне на всех турнирах в общей сложности Овечкин забросил 1000 шайб.

В текущем сезоне НХЛ на счету Александра 62 очка — 29 заброшенных шайб и 33 результативные передачи в 77 матчах.

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