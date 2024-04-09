«Он нам показал, как побеждать». Форвард «Локомотива» Каюмов — о Сергее Андронове

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, почему игроки клуба не стали прикасаться к кубку за победу в Западной конференции, и отметил большое влияние капитана Сергея Андронова на команду.

— «Локомотиву» вручили кубок за победу в Западной конференции. Прикоснулись к нему?

— Нет.

— Из-за суеверия?

— Для нас это впервые. Но наш капитан, который выигрывал Кубок Гагарина и многое видел, сказал, что лучше не стоит.

— Слово Сергея Андронова в раздевалке «Локомотива» неоспоримо?

— Оно весомо. Очень весомо.

— Андронов многое изменил, придя в «Локомотив»?

— Не то чтобы изменил. Но чувствуется, что пришёл лидер, который знает и умеет побеждать. И он нам показал, как побеждать, — сказал Каюмов в интервью Sport24.

Вчера, 8 апреля, в Челябинске завершился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и «Локомотивом». Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей. Команда Игоря Никитина вышла в финал плей-офф КХЛ, выиграв серию со счётом 4-0. Для «Локомотива» это первый за 15 лет выход в финал плей-офф и второй в истории лиги.