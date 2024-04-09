Если этот «Локомотив» вас раздражает, то это ваши проблемы. Ярославль заслужил финал

«Локомотив» в финале КХЛ. Тут следовало бы поставить «!» в конце фразы и написать что-то в духе «браво, Ярославль!». Но желания восклицать не возникает. Посмотрите на Игоря Никитина после четвёртой победы в Челябинске: он похож на тренера, выведшего клуб на высоту, не покорявшуюся 15 лет, или на человека, который просто завершил ещё один рутинный рабочий день?

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Команда «Локомотив» просто хорошо сделала свою работу и собирается сделать её ещё четыре раза – что тут восклицать? Но то, что мне или кому-то ещё не нравится, в каком стиле Ярославль идёт к Кубку Гагарина – это исключительно проблемы мои или кого-то ещё. Да, хоккей в исполнении «Локомотива» вряд ли заставит детей идти в секцию. Да, нынешние полуфиналы наверняка потеряли приличное количество аудитории не из-за отсутствия московских команд, а из-за уныло-пресного стиля фактически всех участников. Да, игра «Локомотива» и близко не вызывает хоть какого-то вау-эффекта, а безошибочность действий ярославцев обезоруживает соперника на дистанции серии и отторгает от просмотра такого хоккея с заранее известным исходом.

Но всё это, повторимся, проблемы не «Локомотива». Игорь Никитин вчера великолепно ответил всем, кому что-то не нравится в нынешних ярославцах. «Мы уже не стесняемся и не стараемся никому понравиться. У ребят появилась своя идентичность, а для мужчины это очень важно», — сказал главный тренер, и вот за такую реакцию уже ему хочется сказать – браво! Никитин проделал титаническую работу в Ярославле, выбив из местных хоккеистов психологию лузеров, заставив их поверить, что они лучшие и могут побеждать. Именно Никитин остановил стагнацию «Локомотива», который до него топтался на месте, имея бюджет на чемпионство, он отшлифовал не только психологию команды, но и тактику, повлиял на важные трансферные решения.

Игорь Валерьевич, кстати, доказал, всем, что он большой тренер. Что его успехи в ЦСКА были обусловлены в первую очередь его талантом, а не мощным составом или почти неограниченными армейскими ресурсами. Он создал новую машину для побед, но уже на ярославской земле и из более скромных компонентов. И он придал своей команде чемпионской невозмутимости, которая проявляется в каждом действии игроков «Локомотива» на льду. Это раздражает многих, потому что убирает из хоккея непредсказуемость, драйв, ошибки и наказание за них, сюжет, в конце концов. Но это не проблемы Ярославля.

Игорь Никитин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Несимпатичный хоккей «Локомотива» многих отталкивает, однако этот финал железнодорожников я воспринимаю больше как заслугу по совокупности. 15 лет один из самых хоккейных городов России не видел главных матчей сезона – это очень много. В самом первом чемпионате КХЛ ярославцы зарубились с «Ак Барсом», причём постоянно вели в финальной серии, могли оформлять чемпионство на домашнем льду в шестой игре, но проиграли в овертайме, а в седьмом матче всё решил гол Алексея Морозова. В следующие два года – два новых обидных финиша: «Локомотив» на стадии финалов конференции выбивали выскочки-однодневки — ХК МВД, а затем «Атлант». Но главный удар по клубу, безусловно, был нанесён 7 сентября 2011 года.

«Локомотив» пропустил сезон, затем какое-то время восстанавливался и вроде бы вернулся в пул лидеров Запада, но такую команду, какая была до трагедии, в Ярославле уже собрать не смогли, а новое поколение игроков под руководством самых разных тренеров за многие годы лишь несколько раз добиралось до третьего раунда плей-офф, где неизменно проигрывало без вариантов. Пошла та самая стагнация, в постковидную эпоху опустели трибуны «Арены-2000», и даже показалось, что интерес к хоккею в городе если не умирает, то серьёзно уменьшается.

Начало сотрудничества «Локомотива» и Никитина оказалось во многом случайным, но судьбоносным. Осенью 2021-го ярославское руководство разочаровалось в Андрее Скабелке и отправило его в отставку, а Никитин находился на рынке после того, как в ЦСКА ему не простили поражение в финале, и уволили, правда, почему-то аж в июле. Тренеру было что доказывать, клуб нуждался в специалисте, который принесёт долгожданный результат любыми методами – идеальная коллаборация, хотя тогда, возможно, так не казалось.

Даниил Исаев и Игорь Никитин Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

И вот поэтому как сейчас не радоваться за хоккейный Ярославль? Болельщики команды пережили столько потерь и разочарований, сколько иным другим и не снилось, так не плевать ли им на то, что сейчас «Локомотив» побеждает как-то скучно? Конечно, плевать. Они заслужили этот финал. Великолепный Никитин заслужил этот финал. Костяк «Локомотива» заслужил этот финал, победив не одного демона на пути к нему – я про закрытый гештальт ЦСКА и экзамен со звёздочкой по психологии в серии с «Авангардом».

И я убеждён, что ярославские болельщики порадовались этому достижению как следует. Но их выпестованной и выдержанной команде радоваться ещё рано. Никитин идёт за Кубком, костяк «Локомотива» идёт за Кубком, да и фанатам-то, откровенно говоря, выхода в финал должно быть маловато. Потому что в решающей серии ярославцы не играли 15 лет, а чемпионами не были уже 21 год! Своего последнего пока триумфа железнодорожники добились в 2003-м под руководством чеха Владимира Вуйтека, когда в финале обыграли, представьте себе, «Северсталь». Забавно, конечно, что с тех пор у «Локомотива» не сменились ни президент, ни генеральный менеджер, ни стадион, так что эти две команды связывают не только Дмитрий Красоткин и Антон Бут, которые тогда играли, а сейчас помогают Никитину в штабе.

Антон Бут Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Впрочем, пока говорить о Кубке рано, ведь у «Локомотива» в финале будет соперник. Вероятно, самый серьёзный в этом плей-офф, сколько бы ни называли серию ярославцев с «Авангардом» скрытым финалом. Но, безусловно, «Локомотив» заслуживает трофей в этом году больше всех. Посмотрим, сможет ли Игорь Никитин вместе со своей армией доказать это. И, наконец, улыбнуться.