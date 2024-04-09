«Это ненормально». Вайсфельд высказался о критике комментаторов КХЛ со стороны СКА

Известный функционер и эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о недовольстве СКА комментаторами матчей КХЛ. СКА возмутила в том числе работа Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями», где комментатор активно критиковал кадровую политику петербургского клуба.

«Слово «обидно» здесь не подходит. На кого мне обижаться? Но мне кажется, это ненормально. История простая: если комментатор плохой, то руководство канала его снимает с работы. Считаю, Юртаев — это один из лучших комментаторов на «Матч ТВ».

Надо задавать вопрос СКА, а не мне. В своё время я комментировал, и Омску тоже что-то не понравилось, якобы я как-то не так комментировал. Но я старался быть максимально нейтральным. Так что здесь — больше эмоции», — цитирует Вайсфельда Legalbet.

По официальному заявлению обратиться с жалобой клуб побудило обращение ветеранов и других представителей хоккейной общественности Санкт-Петербурга. Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев выразил недовольство предвзятым судейством в серии с «Автомобилистом», за что впоследствии был отштрафован КХЛ.