«Спасибо, Челябинск, за всё!» Никита Тертышный поблагодарил болельщиков «Трактора»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный поблагодарил болельщиков челябинского клуба за поддержку. Форвард выложил пост в своей социальной сети. Вероятно, нападающий покинет «Трактор». Форвард неоднократно подвергался критике по ходу сезона и нередко не попадал в состав «Трактора».

«Спасибо, Челябинск, за всё! Спасибо всем, кто поддерживал в хорошие и трудные времена. Ещё увидимся», — написал Тертышный в своей соцсети.

Фото: соцсети Тертышного

В текущем сезоне Тертышный провёл в регулярном чемпионате 34 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. В плей-офф форвард так и не принял участия. В этом сезоне 25-летний нападающий значительно снизил свою результативность.

В сезоне-2022/2023 Тертышный набрал 30 (8+22) очков в 64 матчах регулярки.