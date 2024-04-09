Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спасибо, Челябинск, за всё!» Никита Тертышный поблагодарил болельщиков «Трактора»

«Спасибо, Челябинск, за всё!» Никита Тертышный поблагодарил болельщиков «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный поблагодарил болельщиков челябинского клуба за поддержку. Форвард выложил пост в своей социальной сети. Вероятно, нападающий покинет «Трактор». Форвард неоднократно подвергался критике по ходу сезона и нередко не попадал в состав «Трактора».

«Спасибо, Челябинск, за всё! Спасибо всем, кто поддерживал в хорошие и трудные времена. Ещё увидимся», — написал Тертышный в своей соцсети.

Фото: соцсети Тертышного

В текущем сезоне Тертышный провёл в регулярном чемпионате 34 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. В плей-офф форвард так и не принял участия. В этом сезоне 25-летний нападающий значительно снизил свою результативность.

В сезоне-2022/2023 Тертышный набрал 30 (8+22) очков в 64 матчах регулярки.

Материалы по теме
«Спартак» «душит» игроков, Тертышного пора отпускать. Чего не случилось в дедлайн?
«Спартак» «душит» игроков, Тертышного пора отпускать. Чего не случилось в дедлайн?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android