Разин — о допустившем результативную ошибку Гераськине: он в порядке, пусть рискует дальше

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал ошибку форварда Игоря Гераськина, после которой «Автомобилист» забросил победную шайбу за семь секунд до конца третьего периода четвёртого матча серии.

«Говорили, что Набокова убьёте. Что будет с Гераськиным? Набокова после сезона постараюсь расстрелять, Мухаметова, теперь Гераськина. Да ничего не случилось, парень не увидел, начал делать перепас, в последний момент руки пошли. Мы рисковали, хотели выиграть: не проиграть, а выиграть, это разные вещи. Я поставил ребят, которые весь третий период владели шайбой в чужой зоне, атаковали, создавали много моментов. Нарвались на контратаку, бывает. Я один раз пошутил с Набоковым — тема закрыта, никого я расстреливать не буду, все живы и здоровы.

Может ли игрок потерять место в составе за такую ошибку? Вот вы в жизни совершали ошибки? Вы живы ещё, из состава вас не убрали, приглашают на «Скользкий лёд», а там конкуренция большая. Это такая жизнь, вы что-то ляпнули, вас же не выгнали никуда. Это хоккей, кто-то явно ошибается: вратарь ошибся — гол.

Так звёзды сошлись, за семь секунд до конца пропустить гол. С другой стороны, Гераськин, если вспоминать регулярный чемпионат, он одним действием оказал решающий вклад в наше первое место. Помните вы это? Не помните, а я хорошо помню, когда он в игре с «Авангардом» за 0,1 секунды до конца отдал на пустые ворота Юрову. Теперь мы боремся в полуфинале. Поэтому Гераськин в порядке, пусть рискует», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.