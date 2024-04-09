СКА-1946 обыграл «Белых Медведей» и вышел в финал Кубка Харламова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл пятый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Победу в игре одержали хозяева площадки со счётом 5:2 и выиграли серию со счётом 4-1.

Дублем отметился нападающий СКА-1946 Иван Демидов, в том числе забросивший победную шайбу. Ещё по одной шайбе в составе петербургского клуба отметились Григорий Осипов, Никита Сураев и Матвей Короткий, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча. В составе челябинцев голами отметились Леонид Колодий и Ярослав Яппаров.

СКА-1946 стал первым финалистом Кубка Харламова. Во втором полуфинале между «Локо» и «Чайкой» на текущий момент в серии ведут ярославцы со счётом 3:2.