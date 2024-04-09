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СКА-1946 обыграл «Белых Медведей» и вышел в финал Кубка Харламова

СКА-1946 обыграл «Белых Медведей» и вышел в финал Кубка Харламова
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл пятый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «СКА-1946» и «Белыми Медведями» из Челябинска. Победу в игре одержали хозяева площадки со счётом 5:2 и выиграли серию со счётом 4-1.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
09 апреля 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Белые Медведи
Челябинск
0:1 Колодий (Горбунов) – 01:23 (5x5)     1:1 Демидов (Лазутин, Коромыслов) – 05:54 (5x5)     1:2 Яппаров (Агламзянов, Юсупов) – 19:23 (5x5)     2:2 Осипов (Синяткин, Короткий) – 21:30 (5x5)     3:2 Демидов (Романов) – 28:39 (5x5)     4:2 Сураев (Лутфуллин, Лазутин) – 50:53 (5x5)     5:2 Короткий (Сапунов) – 58:47 (en)    

Дублем отметился нападающий СКА-1946 Иван Демидов, в том числе забросивший победную шайбу. Ещё по одной шайбе в составе петербургского клуба отметились Григорий Осипов, Никита Сураев и Матвей Короткий, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке матча. В составе челябинцев голами отметились Леонид Колодий и Ярослав Яппаров.

СКА-1946 стал первым финалистом Кубка Харламова. Во втором полуфинале между «Локо» и «Чайкой» на текущий момент в серии ведут ярославцы со счётом 3:2.

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