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Эрик Карлссон высказался за возвращение старого формата плей-офф НХЛ

Эрик Карлссон высказался за возвращение старого формата плей-офф НХЛ
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Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон порассуждал о форматах проведения Кубка Стэнли. С 1993 по 2013 год действовала схема, при которой первая команда конференции играла с восьмой в первом раунде плей-офф. Начиная с 2013 года была введена зона уайлд-кард, а вторые и третьи команды из одного дивизиона стали играть между собой.

«В обоих форматах есть свои плюсы и минусы. Но по логике первая команда должна играть с восьмой. Такой формат наиболее логичен и справедлив. Мне больше по душе такой формат плей-офф. К тому же так будет больше разнообразия в составах пар плей-офф», – цитирует Карлссона The Athletic.

Ранее капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби также призывал НХЛ вернуться к старому формату определения пар в плей-офф НХЛ.

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