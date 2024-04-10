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«Круто обойти Овечкина». Остон Мэттьюс — о своём рекорде по забитым голам в НХЛ в XXI веке

«Круто обойти Овечкина». Остон Мэттьюс — о своём рекорде по забитым голам в НХЛ в XXI веке
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Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о своём рекорде по забитым голам в НХЛ в XXI веке. Напомним, гол в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) стал для лучшего снайпера текущего регулярного чемпионата 66-м в нынешнем сезоне. По этому показателю Мэттьюс побил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ, который принадлежал российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Круто обойти Овечкина. Очевидно, он тот, кто он есть, и он сделал и достиг многого в хоккее. Для меня большая честь быть в одном списке с ним», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Мэттьюс сыграл 77 матчей, в которых забросил 66 шайб и отдал 38 результативных передач.

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