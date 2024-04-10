Гартнер, чей рекорд побил Овечкин, поздравил Александра с новым достижением

Бывший форвард «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Гартнер поздравил капитана «столичных» Александра Овечкина после того, как россиянин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 и более голами. Напомним, этот рекорд ранее принадлежал канадскому экс-хоккеисту.

«Привет, Ови! Просто хочу поздравить тебя с 18-м сезоном, в котором ты забил 30 и более голов. Я знаю, что мы делили рекорд в течение очень короткого времени, и я очень ценю это, теперь он на твоём счету. У тебя много рекордов в НХЛ, и есть один большой, который тебе ещё предстоит установить. Удачи. Всего наилучшего», — цитирует Гартнера пресс-служба «Вашингтона».

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 30 шайб и сделал 33 результативные передачи при показателе полезности «-21» и 20 минутах штрафного времени.