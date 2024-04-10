Овечкин вышел на третье место в НХЛ по количеству голов в возрасте 38 лет

Сегодня, 10 апреля, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода, который стал для него 852-м за карьеру в НХЛ. Всего же 38-летний нападающий в нынешнем сезоне забросил 30 шайб. Как сообщает QuantHockey, Овечкин вышел на третье место в НХЛ по количеству голов в возрасте 38 лет, сравнявшись с Мартеном Сан-Луи. На втором месте — Джонни Бьюсик (31), рекорд принадлежит Бретту Халлу (37).

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 30 шайб и сделал 33 результативные передачи при показателе полезности «-21» и 20 минутах штрафного времени.