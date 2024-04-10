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Крикунов: Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ, он создан для хоккея

Крикунов: Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ, он создан для хоккея
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об успешной игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиги.

«Можно сказать, что Александр Овечкин является настоящей машиной по побитию рекордов НХЛ. И с каждой заброшенной шайбой он приближается к рекорду Уэйна Гретцки. Я думаю, что в России все болеют за то, чтобы он побил этот рекорд, и он был нашим. Но в следующем сезоне это будет вряд ли, а дальше вполне возможно. Саша талантлив и обладает хорошим здоровьем, он создан для хоккея», — приводит слова Крикунова «РИА Новости Спорт».

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода матча с «Детройт Ред Уингз» (2:1) с передачи Ти Джея Оши. Россиянин забросил свою 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Овечкин побил рекорд Майка Гартнера и установил новый рекорд по количеству сезонов в НХЛ с 30+ голами (18).

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