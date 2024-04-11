Б. Михайлов о лимите в пять легионеров: зачем звать иностранцев и закрывать дорогу своим?

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный нападающий ЦСКА и сборной Советского Союза Борис Михайлов считает, что количество легионеров в клубах КХЛ не должно быть больше трёх.

«Я считаю, что три легионера – это лимит. Не вижу смысла его увеличивать, тем более в нынешней ситуации. Если во всех командах КХЛ будет по пять легионеров, их количество превысит 100. Какой смысл звать иностранцев и тем самым закрывать дорогу своим молодым ребятам? Да, для кого-то из молодых приглашение в команду КХЛ – большой аванс, тем не менее, они должны расти, иметь игровую практику», — сказал Михайлов в интервью «Чемпионату».

Напомним, в текущем сезоне КХЛ лимит на легионеров впервые был снижен до трёх иностранных хоккеистов.