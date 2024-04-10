Плющев: лимит перекроет ряд мест для наших молодых хоккеистов. Кому это выгодно?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном возвращении лимита в пять легионеров в следующем сезоне КХЛ.

«Вопрос с ситуацией по легионерам простой — кому это выгодно? Как говорил Козьма Прутков: «Зрите в корень, кому это нужно?». Если это нужно для развития нашего хоккея, то я не думаю, что это будет развивать. В футболе по 11 иностранных человек гоняют на поле, и наш футбол далеко не европейского уровня. Этот лимит перекроет ряд мест для наших молодых хоккеистов.

Видимо, отсутствие хотя бы средних игроков говорит о том, что надо кем-то замещать. Никто не говорит о том, что надо воспитывать своих. Поэтому всё делается для того, чтобы поднять конкуренцию в клубах. Но с другой стороны — мы не даём развиваться своим ребятам или не умеем готовить молодых ребят, которые соответствовали бы уровню КХЛ. Надо задать вопрос — а как же так? Получается, в России 11 академий, которые не готовят игроков уровня КХЛ? О мировом классе даже не говорим.

Я так понимаю, что принимается решение только на один сезон. Это что за чехарда? Должна быть система и чётко выстроенная политика, которая давала бы возможность росту хоккеистов и подготовке. Это же комплекс. Это не только учебно-тренировочный процесс, а календарь и много факторов, которые должны влиять. Видимо, проще взять легионера и поставить его на место своего игрока, и всё якобы будет нормально. Потому что, как только мы выйдем на международную арену, все наши болельщики сразу вылезут», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.